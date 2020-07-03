В Европе женщины теряют работу из-за коронавируса

CentralAsia (CA) - Безработица в Евросоюзе достигла рекордного за последние 8 месяцев уровня и составила в мае 6,7%, пишет Euronews.

Пандемия по разному сказалась на занятости обоих полов. Безработица среди женщин выросла до 7,2% с 6,9% в апреле, а среди мужчин осталась прежней.

В Международной организации труда данную тенденцию объясняют следующим образом:

«В секторах, на которые пришелся основной удар пандемии, большинство постов занимают именно женщины. Это сфера домашних услуг, здравоохранение, социальное обеспечение, и это бремя бесплатной помощи, которое всегда было прерогативой женщин, умножилось в результате пандемии. Таким образом, мы рискуем потерять достижения в области гендерного равенства, которых мы добились в последние годы», - сказал генеральный директор МОТ Гай Райдер.

По прогнозам ЕЦБ, в третьем квартале этого года уровень безработицы в еврозоне может превысить 10%. С начала ослабления ограничительных мер уже десятки европейских компаний заявили о массовых сокращениях рабочих мест.