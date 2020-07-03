Главный инфекционист США заявил об опасной мутации коронавируса
- Азия и мир, анализ и комментарии
- 10:44, 03 июля 2020
- Просмотров: 7469
CentralAsia (CA) - Главный инфекционист США Энтони Фаучи высказал мнение о том, что коронавирус Covid-19 в случае мутации может становиться более заразным. Об этом сообщает американский медицинский журнал JAMA Netwok.
«Похоже, что определенная мутация может делать вирус более заразным. На этот счет ведутся споры, но я считаю, что мутация ускоряет размножение вируса и увеличивает его концентрацию в организме человека», - сказал директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
При этом он добавил, что это научно не доказано, и что в данном случае вирус становится более опасным для зараженного коронавирусом.