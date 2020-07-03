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  3 июля 2020
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Главный инфекционист США заявил об опасной мутации коронавируса
Энтони Фаучи. Фото: EPA-EFE
Энтони Фаучи. Фото: EPA-EFE

CentralAsia (CA) -  Главный инфекционист США Энтони Фаучи высказал мнение о том, что коронавирус Covid-19 в случае мутации может становиться более заразным. Об этом сообщает американский медицинский журнал JAMA Netwok.

«Похоже, что определенная мутация может делать вирус более заразным. На этот счет ведутся споры, но я считаю, что мутация ускоряет размножение вируса и увеличивает его концентрацию в организме человека», - сказал директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

При этом он добавил, что это научно не доказано, и что в данном случае вирус становится более опасным для зараженного коронавирусом.

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