На заседании парламента Монголии была озвучена первая критика оппозиции

CentralAsia (MNG) - В Монголии 2 июля на первом заседании нового парламента обсуждалось назначение нового премьер-министра. Администрация президента представила нового премьер-министра У.Хурэлсуха, назначенного от Монгольской народной партии.

После презентации другие члены парламента задавали вопросы и произносили речи.

Обсуждалось строительство дорог Дархан — Улан-Батор. Свою критику начала депутат из Демпартии С.Одонтуяа.



Вице-спикер и депутат парламента от Демпартии С.Одонтуяа сказала: «Нам нужно сократить расходы, потому что мы не можем собрать деньги из-за рубежа. Граждане разочарованы, потому что правительство тратит слишком много средств. Посмотрите площадь Сухэ-Батора и новый фонтан, нам не нужны такие роскошные постройки, когда нет элементарной детской больницы», - сказала она.



«У.Хурэлсух обещал завершить строительство дороги Дархан — Улан-Батор и ввести в эксплуатацию новый аэропорт, но он этого не сделал. Мы должны поддержать наших предпринимателей и производителей, чтобы оживить экономику, поскольку речь идет о том, как получить хлеб и мясо, если у домохозяйств нет дохода», - добавила С.Одонтуяа.





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