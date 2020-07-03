В Казахстане за сутки выявили более полутора тысяч новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1501 заболевший коронавирусной инфекцией, из них 1005 без клинических проявлений. Об этом 3 июля сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
- Атырауская область - 327 / 267;
- город Алматы - 206 / 131;
- Алматинская область - 123 / 102;
- город Нур-Султан - 119 / 49;
- город Шымкент - 100 / 56;
- Восточно-Казахстанская область - 91 / 38;
- Мангистауская область - 78 / 71;
- Карагандинская область - 77 / 50;
- Жамбылская область - 65 / 48;
- Актюбинская область - 59 / 27;
- Западно-Казахстанская область - 50 / 50;
- Костанайская область - 48 / 24;
- Акмолинская область - 46 / 36;
- Павлодарская область - 37 / 11;
- Туркестанская область - 29 / 15;
- Кызылординская область - 25 / 15;
- Северо-Казахстанская область - 21 / 15;
Таким образом, в стране всего выявлено 44075 заболевших, из них вылечились 14777.