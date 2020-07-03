В Казахстане за сутки выявили более полутора тысяч новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1501 заболевший коронавирусной инфекцией, из них 1005 без клинических проявлений. Об этом 3 июля сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

- Атырауская область - 327 / 267;

- город Алматы - 206 / 131;

- Алматинская область - 123 / 102;

- город Нур-Султан - 119 / 49;

- город Шымкент - 100 / 56;

- Восточно-Казахстанская область - 91 / 38;

- Мангистауская область - 78 / 71;

- Карагандинская область - 77 / 50;

- Жамбылская область - 65 / 48;

- Актюбинская область - 59 / 27;

- Западно-Казахстанская область - 50 / 50;

- Костанайская область - 48 / 24;

- Акмолинская область - 46 / 36;

- Павлодарская область - 37 / 11;

- Туркестанская область - 29 / 15;

- Кызылординская область - 25 / 15;

- Северо-Казахстанская область - 21 / 15;

Таким образом, в стране всего выявлено 44075 заболевших, из них вылечились 14777.

Коронавирус в Казахстане

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