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  3 июля 2020
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За ночь в Узбекистане коронавирус выявили у 121 человека

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 3 июля в Узбекистане количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции составляет 9199 человек (+121).

Из выявленных новых случаев 69 человек находились в контакте с пациентами с коронавирусом в Сурхандарьинской области и были изолированы, 48 — в Ташкенте (32 - в контакте с зараженными, 16 - среди населения), 4 — в Ташкентской области (1 из них был в контакте с пациентом с коронавирусом, 3 - среди населения).

В настоящее время в стране от коронавируса выздоровели 6034 человека (65%), скончались 27 пациентов.

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