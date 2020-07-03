Великобритания отменяет карантин для въезжающих. В список могут включить до 75 государств

CentralAsia (CA) - Великобритания с 10 июля готовится отменить обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из нескольких десятков стран, в первую очередь европейских, пишет ВВС.

Правило 14-дневного карантина для всех въезжающих в страну (за редкими исключениями) начало действовать в начале июня в целях борьбы с распространением коронавируса.

Эта мера вызвала шквал критики со стороны общественности и представителей бизнеса, который призвал власти отменить ограничения, чтобы не наносить еще больший урон экономике.

Власти изначально заявили, что будут пересматривать ограничения каждые три недели, а их ослабление будет зависеть от эпидемиологической ситуации в разных странах.

По данным источников в британском правительстве, в список могут включить до 75 государств.

При этом ослабление ограничений не будет взаимным - прибывающим во многие страны из списка британцам все равно придется изолироваться на две недели