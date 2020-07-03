Состоялся семинар по этике законодателей Монголии

CentralAsia (MNG) - Секретариат парламента Монголии организовал семинар для новоизбранных членов парламента. Впервые такой семинар был организован Секретариатом Парламента в истории Великого Госуарственного Хурала.

На открытии семинара Генеральный секретарь парламента Л.Өлзийсайхан сказала: «Честные, ответственные и важные обязанности выполняются депутатами парламента. В период с 2016 года по 2020 год стратегический план парламента Монголии был обновлен и утвержден. План, утвержденный в 2002 году, был пересмотрен через 17 лет».