Состоялся семинар по этике законодателей Монголии

CentralAsia (MNG) - Секретариат парламента Монголии организовал семинар для новоизбранных членов парламента. Впервые такой семинар был организован Секретариатом Парламента в истории Великого Госуарственного Хурала.
На открытии семинара Генеральный секретарь парламента Л.Өлзийсайхан сказала: «Честные, ответственные и важные обязанности выполняются депутатами парламента. В период с 2016 года по 2020 год стратегический план парламента Монголии был обновлен и утвержден. План, утвержденный в 2002 году, был пересмотрен через 17 лет».
«В стратегическом плане говорится: Мы создадим парламент, который уважает Конституцию Монголии, демократию, права человека, общие ценности, национальные интересы, поддерживает устойчивое развитие и право народа управлять», - проинформировала она.
«Мы надеемся, что вы будете сотрудничать с нами, представите свои комментарии и предложения и добьетесь больших успехов в области законодательства, надзора, представительства и повышения качества и эффективности парламентской деятельности», - добавила она.
Должностные лица секретариата парламента предоставили информацию о парламентской сессии, регламентации процедур, этике законодателей, парламентском надзоре, а также о бюджете, расходных материалах и услугах члена.
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