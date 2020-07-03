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  3 июля 2020
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В России рассказали о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину против коронавируса
Предыстория: В России первым 18 добровольцам ввели вакцину против коронавируса

CentralAsia (CA) -  Добровольцы, которые участвуют в испытаниях вакцины от коронавируса, созданной совместно с Минобороны России, чувствуют себя хорошо, сообщает РИА Новости.

Никто из первой группы, получившей по одному из двух компонентов вакцины 18 июня, на состояние здоровья не жаловался, серьезных нежелательных явлений не зарегистрировано.

Состав второй группы, получившей первый компонент вакцины 23 июня и которой на 21-е сутки после этого будет по показаниям введен второй компонент, также чувствуют себя нормально, осложнений или побочных реакций нет, пишет агентство.

Тестирование началось две недели назад совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Их планируется завершить до конца июля.

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