Принято постановление правительства о ввозе иностранной рабочей силы в Монголию

CentralAsia (MNG) - Монголия временно приостановила ввоз иностранной рабочей силы в страну. Однако невозможность привлечь иностранных работников после оттаивания земли задержала строительство крупных проектов с иностранными займами и помощью.

Правительство решило выдать разрешения на работу 6898 иностранным рабочим и специалистам из 39 компаний. Постановление уже было принято 6 мая перед парламентскими выборами. Иностранные рабочие должны были прибыть в июне, июле и августе.

Правительство решило выдать разрешения на работу 6898 иностранным рабочим и специалистам из 39 компаний. Постановление уже было принято 6 мая перед парламентскими выборами. Иностранные рабочие должны были прибыть в июне, июле и августе.

В соответствии выше упомянутой с резолюцией №164, 1948 иностранных рабочих и специалистов из девяти организаций были освобождены от выплат по найму в 2020 году.

В соответствии выше упомянутой с резолюцией №164, 1948 иностранных рабочих и специалистов из девяти организаций были освобождены от выплат по найму в 2020 году.