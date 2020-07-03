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  3 июля 2020
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Принято постановление правительства о ввозе иностранной рабочей силы в Монголию

CentralAsia (MNG) -  Монголия временно приостановила ввоз иностранной рабочей силы в страну. Однако невозможность привлечь иностранных работников после оттаивания земли задержала строительство крупных проектов с иностранными займами и помощью.

Правительство решило выдать разрешения на работу 6898 иностранным рабочим и специалистам из 39 компаний. Постановление уже было принято 6 мая перед парламентскими выборами. Иностранные рабочие должны были прибыть в июне, июле и августе.

В соответствии выше упомянутой с резолюцией №164, 1948 иностранных рабочих и специалистов из девяти организаций были освобождены от выплат по найму в 2020 году.

Когда зарубежные страны предоставляют гранты и займы Монголии, они требуют, чтобы их собственные компании подали заявки на эти проекты. В прошлом в рамках помощи и займы Китая, Индии и Франции, компании и консорциумы из этих стран были выбраны на основе тендеров. По этой причине строительство было остановлено из-за решения Государственной чрезвычайной комиссии временно приостановить ввоз иностранной рабочей силы в страну.

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