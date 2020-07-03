Ученые заявили, что значительное число людей могут иметь естественный иммунитет к коронавирусу

CentralAsia (CA) - Джон Белл, профессор медицины в Оксфордском университете заявил, что у значительного числа людей, вероятно, имеется «фоновый уровень» иммунитета к коронавирусу, пишет британская газета The Telegraph.

Джон Белл возглавляет Оксфордскую команду по разработке вакцины.

Ученые считают, что большая часть населения может иметь естественный иммунитет против коронавируса, даже если они никогда не заражались.

Недавние исследования заставляют предположить, что иммунная система может активизироваться другими коронавирусами, например, вызывающими простуду, что дает организму фору в борьбе с коронавирусом. Исследования демонстрируют, что отдельная часть иммунной системы, Т-клетки, реагирует на цепочки аминокислот, продуцируемых различными типами коронавирусов, и может отвечать за блокирование вируса у людей, в результате чего симптомы у них не проявляются. Важно отметить, что у пожилых людей активность этих Т-клетки резко сокращается, поэтому, возможно, у них гораздо выше риск развития более серьезных состояний.

Выступая перед специальным комитетом по науке и технологиям Палаты общин британского парламента, ученый заявил, что у человека существует перекрестная реакция Т-клеток, которые активируются стандартными эндемическими коронавирусами.

«Я думаю, что Т-клетки присутствуют у довольно значительного числа людей. Таким образом, у людей, вероятно, существует фоновый Т-клеточный иммунитет до того, как они встретятся с коронавирусом, и это может объяснять то, что у многих людей заболевание протекает бессимптомно. Эти Т-клетки несколько выдыхаются после того, как вам исполнилось 65 лет и, возможно, они не столь эффективны в удалении вируса, что может объяснить ряд различных особенностей заболевания», - сказал он.

Установлено, что вакцина, разрабатываемая Оксфордским университетом, не только стимулирует выработку антител, но и стимулирует Т-клеточную иммунную реакцию. Но у многих людей уже может быть некоторая защита, что указывает на то, что коллективный иммунитет возникнет легче и быстрее, предполагают исследователи.

Как показало недавнее исследование, дети могут быть защищены от коронавируса, потому что они так часто простужаются. В отличие от других состояний, таких как грипп, у детей редко развивается тяжелое течение Covid-19, хотя, как представляется, они заболевают так же, как и взрослые.

Простуда вызывается четырьмя различными типами коронавируса, которые циркулируют среди населения и в значительной степени безвредны. Но в то время как взрослые заболевают простудой примерно 2-4 раза в год, дети школьного возраста болею, в среднем,12 раз в год, показали исследования, и это может давать им преимущество в борьбе с коронавирусом.