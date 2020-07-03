Видео-тур по выставке «Монголия далёкая — близкая»

CentralAsia (MNG) - Директор Государственного Дарвиновского музея Анна Клюкина направила письмо с благодарностью послу Монголии в России Д.Даваа за поддержку в успешной организации открытия выставки «Монголия далёкая — близкая».

«В общей сложности 61 483 человека посетили выставку «Монголия далёкая — близкая» за месяц», - подчеркнула директор музея в своем письме, добавив: «Я рада сообщить вам, что, хотя посетители не смогли лично насладиться выставкой из-за глобальной пандемии, виртуальный тур по выставке на YouTube-канале музея собрал более 5000 просмотров с десятками комментариев».

«В общей сложности 61 483 человека посетили выставку «Монголия далёкая — близкая» за месяц», - подчеркнула директор музея в своем письме, добавив: «Я рада сообщить вам, что, хотя посетители не смогли лично насладиться выставкой из-за глобальной пандемии, виртуальный тур по выставке на YouTube-канале музея собрал более 5000 просмотров с десятками комментариев».

В своем ответном письме посол Д. Даваа выразил благодарность за успешную организацию выставки, чтобы ознакомить посетителей музея, особенно детей и молодежи, с уникальными ландшафтами, растительным и животным миром Монголии, и отметил, что посольство Монголии в России готово оказать поддержку в проведении выставки снова, оцененной десятками тысяч по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Россией в следующем году с добавлением дополнительных экспонатов.

В своем ответном письме посол Д. Даваа выразил благодарность за успешную организацию выставки, чтобы ознакомить посетителей музея, особенно детей и молодежи, с уникальными ландшафтами, растительным и животным миром Монголии, и отметил, что посольство Монголии в России готово оказать поддержку в проведении выставки снова, оцененной десятками тысяч по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Россией в следующем году с добавлением дополнительных экспонатов.