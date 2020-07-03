Видео-тур по выставке «Монголия далёкая — близкая»

CentralAsia (MNG) - Директор Государственного Дарвиновского музея Анна Клюкина направила письмо с благодарностью послу Монголии в России Д.Даваа за поддержку в успешной организации открытия выставки «Монголия далёкая — близкая».
«В общей сложности 61 483 человека посетили выставку «Монголия далёкая — близкая» за месяц», - подчеркнула директор музея в своем письме, добавив: «Я рада сообщить вам, что, хотя посетители не смогли лично насладиться выставкой из-за глобальной пандемии, виртуальный тур по выставке на YouTube-канале музея собрал более 5000 просмотров с десятками комментариев».
В своем ответном письме посол Д. Даваа выразил благодарность за успешную организацию выставки, чтобы ознакомить посетителей музея, особенно детей и молодежи, с уникальными ландшафтами, растительным и животным миром Монголии, и отметил, что посольство Монголии в России готово оказать поддержку в проведении выставки снова, оцененной десятками тысяч по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Россией в следующем году с добавлением дополнительных экспонатов.
Выставка «Монголия далёкая — близкая» была открыта в выставочном зале музея 28 января 2020 года в честь 50-летия Совместной советско-монгольской комплексной биологической экспедиции Академий наук СССР и Монголии.
Монголия — казалось бы, такая близкая к России и в то же время далёкая, загадочная и экзотичная. Природные условия этой страны крайне разнообразны. Почти половину её территории занимают горы. Много в Монголии озёр, правда, неглубоких. С севера на юг сменяются таёжные леса, горные лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. Выставка расскажет о природе этой уникальной страны и о проблемах её изучения, было написано о выставке.
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