Во время карантина ограбили здание Европарламента в Брюсселе

Фото: AFP

CentralAsia (CA) - Во время карантина было разграблено здание Европарламента в Брюсселе, пишет Politico.

Минимум у 50 членов Европарламента украли компьютеры, планшеты и другие предметы из их офисов, когда они находились на дистанционной работе.

Чтобы забрать ценные вещи, грабители рылись в бумагах и взламывали сейфы в кабинетах депутатов.

Немецкий евродепутат Нико Земсротт, у которого украли два ноутбука, заявил, что он разочарован реакцией со стороны Генерального директората по вопросам безопасности Европарламента, известного как DG SAFE.

«Мы почти уверены, что грабители обыскали все наши вещи, потому что оставили беспорядок», - сказал Земсротт.

Еще в понедельник Земсротт предупредил о кражах в электронном письме и разместил видео, которое показывает, как воры взломали ящик, а затем, обнаружив внутри ключ, открыли шкаф с компьютерами.