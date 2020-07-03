[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Во время карантина ограбили здание Европарламента в Брюсселе
Фото: AFP
Фото: AFP

CentralAsia (CA) -  Во время карантина было разграблено здание Европарламента в Брюсселе, пишет Politico.

Минимум у 50 членов Европарламента украли компьютеры, планшеты и другие предметы из их офисов, когда они находились на дистанционной работе.

Чтобы забрать ценные вещи, грабители рылись в бумагах и взламывали сейфы в кабинетах депутатов.

Немецкий евродепутат Нико Земсротт, у которого украли два ноутбука, заявил, что он разочарован реакцией со стороны Генерального директората по вопросам безопасности Европарламента, известного как DG SAFE.

«Мы почти уверены, что грабители обыскали все наши вещи, потому что оставили беспорядок», - сказал Земсротт.

Еще в понедельник Земсротт предупредил о кражах в электронном письме и разместил видео, которое показывает, как воры взломали ящик, а затем, обнаружив внутри ключ, открыли шкаф с компьютерами.

print
  • Фото — В Казахстане открыли монумент Нурсултану Назарбаеву
  • В Казахстане за сутки от коронавируса умерли сразу 10 человек, от пневмонии — 20
  • Новый аэропорт в долине Хөшигт будет называться «Чингисхан»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com