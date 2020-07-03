В Казахстане за месяц от пневмонии умерли 628 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане в июне 2020 года количество пациентов с пневмонией выросло в четыре раза. Об этом 3 июля во время онлайн-брифинга сообщила главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова.

По ее словам, в этом году заболеваемость пневмонией выросла на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Если оценивать смертность от пневмонии по итогам полугодия 2019 года и 2020 года, то смертность от пневмонии по итогам шести месяцев сильно не изменилась, если за шесть месяцев 2019 года было 1780 случаев, то за шесть месяцев 2020 года — 1772. Отмечаем, что рост смертности от пневмонии в июне текущего года вырос и составил сегодня 628 человек», - сказала Есмагамбетова.

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