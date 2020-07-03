В Монголии будет обнародована статистика «Зеленого кредита»

CentralAsia (MNG) - В связи с утверждением «Зеленой таксономии», действующей Советом по финансовой стабильности Монголии, было принято решение собирать статистику по зеленым кредитам в банках и публиковать их ежеквартально.
По состоянию на 1 квартал 2020 года общая сумма непогашенных кредитов, выданных коммерческими банками, составила 16 988,9 млрд тугриков или примерно $6 млрд, из которых 428,1 млрд тугриков ($152 млн) или 2,5% составили «зеленые» кредиты. Непогашенные зеленые кредиты сократились на 5,2% по сравнению с предыдущим кварталом.
По состоянию на март 2020 года 2 013 физических лиц имеют непогашенные зеленые кредиты на сумму 55,9 млрд тугриков или $20 млн, из которых 56,0% или 31,4 млрд тугриков или $11 млн предназначены для устойчивого потребления воды и отходов, 27,3% или 3,3 млрд тугриков или $1,1 млн предназначены для перевозки с низким уровнем выбросов углерода, а 8,8% или 4,9 млрд тугриков или $1,7 млн составляют для кредитов на энергосбережение.
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