В Монголии будет обнародована статистика «Зеленого кредита»

CentralAsia (MNG) - В связи с утверждением «Зеленой таксономии», действующей Советом по финансовой стабильности Монголии, было принято решение собирать статистику по зеленым кредитам в банках и публиковать их ежеквартально.

По состоянию на 1 квартал 2020 года общая сумма непогашенных кредитов, выданных коммерческими банками, составила 16 988,9 млрд тугриков или примерно $6 млрд, из которых 428,1 млрд тугриков ($152 млн) или 2,5% составили «зеленые» кредиты. Непогашенные зеленые кредиты сократились на 5,2% по сравнению с предыдущим кварталом.

По состоянию на 1 квартал 2020 года общая сумма непогашенных кредитов, выданных коммерческими банками, составила 16 988,9 млрд тугриков или примерно $6 млрд, из которых 428,1 млрд тугриков ($152 млн) или 2,5% составили «зеленые» кредиты. Непогашенные зеленые кредиты сократились на 5,2% по сравнению с предыдущим кварталом.