В России за сутки выявили 6718 новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 6718 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 3 июля сообщает оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 84 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 182 (32,5%). Всего в России нарастающим итогом выявлено 667 883 случая (+1,0%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 20,4 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 282 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 284 тыс. человек.