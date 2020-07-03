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  3 июля 2020
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Число жертв коронавируса в России приблизилось к 10 тысячам
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки от коронавируса скончались 176 пациентов, передает оперативный штаб.

Большинство скончавшихся зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 45 и Москве – 34.

Всего с начала пандемии зафиксировано 9859 случаев смерти от коронавируса, вирусом заражены 667 883 человека, из них выздоровели 437 893 пациента, под медицинским наблюдением остаются 284 тыс. человек.

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