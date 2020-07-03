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  3 июля 2020
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Фото — В Казахстане открыли монумент Нурсултану Назарбаеву
Фото из сайта Акорды
Фото из сайта Акорды

CentralAsia (KZ) -  В столице Казахстана, в городе Нур-Султан сегодня открыли монумент первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву.

Как сообщается на сайте Акорды, нынешний президент страны Касым-Жомарт Токаев онлайн принял участие в церемонии открытия.

В своем выступлении глава государства отметил, что Нурсултан Назарбаев является основателем современного Казахстана, который определил стратегический путь развития независимого государства и сплотил народ во имя достижений общей цели.

По словам президента, установка памятника в Национальном университете обороны является глубоко символичным актом, поскольку Вооруженные силы Казахстана были созданы Указом первого президента.

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