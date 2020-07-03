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  3 июля 2020
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Премьер-министр Франции ушел в отставку
Фото: AFP
Фото: AFP

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Франции Эдуард Филипп подал прошение об отставке, сообщает РИА Новости.

До назначения нового правительства Филипп продолжит вести текущие дела. В конце июня он победил на выборах мэра Гавра, при этом заявлял, что может остаться в кресле премьера до 2022 года.

О перестановках стало известно накануне, их анонсировал глава государства, объяснив это реализацией нового пути.

Эдуар Филипп возглавил кабмин в мае 2017 года по решению Эммануэля Макрона. До этого был мэром Гавра, членом Генерального совета департамента Приморская Сена от кантона Гавр-5 и депутатом Нацсобрания от 7-го избирательного округа Приморской Сены.

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