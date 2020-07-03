В Казахстане еще 84 человека выздоровели от коронавируса

CentralAsia (KZ) - В Казахстане сегодня из больниц выписаны еще 84 пациента с коронавирусом после полного выздоровления, сообщает оперативный штаб.
Общее количество вылечившихся в стране составляет 14 861 человека.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 2968;
- Алматы - 2250;
- Атырауская область - 1427;
- Шымкент - 707;
- Акмолинская область - 295;
- Актюбинская область - 549;
- Алматинская область - 610;
- Восточно-Казахстанская область - 282;
- Жамбылская область - 529;
- Западно-Казахстанская область - 1069;
- Карагандинская область - 1396;
- Костанайская область - 283;
- Кызылординская область - 814;
- Мангистауская область - 413;
- Павлодарская область - 428;
- Северо-Казахстанская область - 452;
- Туркестанская область - 389.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения