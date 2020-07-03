В Казахстане еще 84 человека выздоровели от коронавируса

CentralAsia (KZ) - В Казахстане сегодня из больниц выписаны еще 84 пациента с коронавирусом после полного выздоровления, сообщает оперативный штаб.

Общее количество вылечившихся в стране составляет 14 861 человека.

В разрезе регионов:



- Нур-Султан - 2968;

- Алматы - 2250;



- Атырауская область - 1427;



- Шымкент - 707;



- Акмолинская область - 295;



- Актюбинская область - 549;



- Алматинская область - 610;



- Восточно-Казахстанская область - 282;



- Жамбылская область - 529;



- Западно-Казахстанская область - 1069;



- Карагандинская область - 1396;



- Костанайская область - 283;



- Кызылординская область - 814;



- Мангистауская область - 413;



- Павлодарская область - 428;



- Северо-Казахстанская область - 452;



- Туркестанская область - 389.

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