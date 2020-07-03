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  3 июля 2020
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В Казахстане еще 84 человека выздоровели от коронавируса

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане сегодня из больниц выписаны еще 84 пациента с коронавирусом после полного выздоровления, сообщает оперативный штаб.

Общее количество вылечившихся в стране составляет 14 861 человека.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 2968;

- Алматы - 2250;

- Атырауская область - 1427;

- Шымкент - 707;

- Акмолинская область - 295;

- Актюбинская область - 549;

- Алматинская область - 610;

- Восточно-Казахстанская область - 282;

- Жамбылская область - 529;

- Западно-Казахстанская область - 1069;

- Карагандинская область - 1396;

- Костанайская область - 283;

- Кызылординская область - 814;

- Мангистауская область - 413;

- Павлодарская область - 428;

- Северо-Казахстанская область - 452;

- Туркестанская область - 389.

Коронавирус в Казахстане
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