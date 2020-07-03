ЦИК России утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию

- Азия и мир, общество
- 15:07, 03 июля 2020
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CentralAsia (CA) - Центризбирком России на заседании принял постановление об утверждении результатов общероссийского голосования по закону о поправке к конституции, сообщает ТАСС.
Согласно документу, по итогам голосования поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против изменений в основной закон высказались 21,27%. Итоговая явка на голосовании составила 67,97%.
Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что всего в списки участников голосования были включены 109 190 337 россиян.
Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.