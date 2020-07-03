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  3 июля 2020
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ЦИК России утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию
Фото: РИА Новости / Валерий Мельников
Фото: РИА Новости / Валерий Мельников
Предыстория: В России завершилось голосование по поправкам к Конституции

CentralAsia (CA) -  Центризбирком России на заседании принял постановление об утверждении результатов общероссийского голосования по закону о поправке к конституции, сообщает ТАСС.

Согласно документу, по итогам голосования поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против изменений в основной закон высказались 21,27%. Итоговая явка на голосовании составила 67,97%.

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что всего в списки участников голосования были включены 109 190 337 россиян.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.

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