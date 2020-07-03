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  3 июля 2020
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Инициатор проекта «Монголы мира» отремонтировал свою больничную палату, в которой он и его соратник изолировались

CentralAsia (MNG) -  Мөнхчулууны Зоригт отремонтировал больничную палату, в которой находится на изоляции. Об этом он рассказал на своей странице в соцсетях.

Бывший министр транспорта Монголии Мөнхчулууны Зоригт, завершив политическую карьеру, начал уникальный проект «#БиднийЦөөхөнМонголчууд» (The Mongols of the World - Монголы мира).

Он и его соратник, фотограф Н.Нямбаяр, вернувшись из России три дня назад были размещены в городской больнице общего профиля аймака Дархан-Уул.

«Мы поставили на окна противомоскитные сетки, заменили четыре шины нашей больничной машины на 80 кв.метров линолеума в 40-метровом коридоре нашего отделения», - пишет он на своей странице в соцсети.

Граждане Монголии, вернувшись на родину, попадают в принудительную изоляцию на 21 день в соответствии с решением Государственной чрезвычайной комиссии и оперштаба Минздрава страны.

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