Фото — Ангела Меркель впервые публично показалась в медицинской маске

Фото: Твиттер reinerhaseloff

CentralAsia (CA) - На заседании Бундесрата (палата представителей федеральных земель) 3 июля канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые появилась в защитной маске. Фотография была опубликована на странице премьер-министра Саксонии-Анхальт Райнера Хазелоффа в Твиттере.

Ранее на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном у Меркель спросили, почему ее никто не видел в маске.

Меркель сказала, что надевает маску, когда в этом есть необходимость, например, когда идет в магазин. Канцлер отметила, что тоже соблюдает правила и сказала, что будут и другие возможности, когда ее можно будет увидеть в маске.