Власти заявили о проявлении эпидемии пневмонии в Алматы

CentralAsia (KZ) - В городе Алматы за последний месяц в 5 раз выросло число заболеваний ОРВИ и пневмонией. Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев.



«Отмечу, только за последний месяц в городе в 5 раз выросло число заболеваний ОРВИ и пневмонией, что мы рассматриваем как проявление эпидемии. Соответственно, резко выросло количество обращений в скорую. Если в мае поступало порядка 2,5 тыс. звонков, то в июне — до 4 тыс. вызовов в сутки. Среднесуточная нагрузка на одну бригаду выросла вдвое и составляет 19 вызовов», - написал он на своей странице в соцсетях.



По его словам, в разгар распространения коронавируса в городе кроме инфекционных и провизорных стационаров большую нагрузку испытывает первый фланг — служба первичной медико-санитарной помощи.



«В сегодняшних условиях на этом уровне развернута «виртуальная инфекционная больница». В поликлиниках созданы мобильные бригады по мониторингу пациентов с симптомами и подтвержденным диагнозом COVID-19. Совместно с медуниверситетом им. Асфендиярова на базе НИИ кардиологии и внутренних болезней открыли Центр мониторинга пациентов. Его задача — круглосуточное наблюдение и лечение за пациентами из группы риска. Это позволит нам минимизировать осложнения на амбулаторном уровне, особенно среди пожилых», - добавил Сагинтаев.



Ранее главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила, что в стране за июнь 2020 года от пневмонии умерли 628 человек.

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