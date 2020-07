Видео — В Индии тела умерших от коронавируса безжалостно сбрасывали в яму

CentralAsia (CA) - Власти штата Карнатака на юге Индии принесли свои извинения после того, как распространилось видео, где люди в защитных костюмах сбрасывали тела жертв коронавируса в яму, пишет ВВС.



На кадрах видно, как работники в СИЗ бросают тела в черных мешках для мусора в глубокие ямы. Власти подтвердили подлинность видео и принесли свои извинения семьям восьми пациентов, умерших от коронавируса.



«Мы направили письмо с извинениями семьям умерших. Мы очень расстроены и сожалеем. Мы осознаем, что с телами следовало обращаться более гуманно», - сказал один из представителей местной власти.



Он добавил, что работники на видео уволены, их заменит новая команда, которая будет обращаться с телами иначе.

#Karnataka Govt orders probe after videos of bodies of dead #Covid patients being thrown into pits go viral. #Ballari DC says veracity of videos being checked. #India@TOIBengaluru @WFRising @NammaBengaluroo @surnell @Karthik1423 @Namma_ORRCA @ShyamSPrasad @tinucherian pic.twitter.com/ePxW2BpcaP