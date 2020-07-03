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  3 июля 2020
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Видео — В Индии тела умерших от коронавируса безжалостно сбрасывали в яму
кадр из видео
кадр из видео

CentralAsia (CA) -  Власти штата Карнатака на юге Индии принесли свои извинения после того, как распространилось видео, где люди в защитных костюмах сбрасывали тела жертв коронавируса в яму, пишет ВВС.

На кадрах видно, как работники в СИЗ бросают тела в черных мешках для мусора в глубокие ямы. Власти подтвердили подлинность видео и принесли свои извинения семьям восьми пациентов, умерших от коронавируса.

«Мы направили письмо с извинениями семьям умерших. Мы очень расстроены и сожалеем. Мы осознаем, что с телами следовало обращаться более гуманно», - сказал один из представителей местной власти.

Он добавил, что работники на видео уволены, их заменит новая команда, которая будет обращаться с телами иначе.

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