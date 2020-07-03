Назначен новый премьер-министр Франции

Жан Кастекс. AFP 2020 / Gonzalo Fuentes/Pool

CentralAsia (CA) - После отставки Эдуара Филиппа новым премьер-министром Франции назначен Жан Кастекс, говорится в заявлении Елисейского дворца.

Президент Эммануэль Макрон поручил Кастексу сформировать правительство.

Ранее Кастекс занимал должность мэра города Прад. Но с апреля 2020 года он был ответственен за вывод Франции из режима карантина, связанного с распространением пандемии коронавируса в стране.

Об отставке Эдуара Филиппа стало известно сегодня, 3 июля.