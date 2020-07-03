Назначен новый премьер-министр Франции
- Азия и мир, политика
- 17:32, 03 июля 2020
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|Предыстория: Премьер-министр Франции ушел в отставку
CentralAsia (CA) - После отставки Эдуара Филиппа новым премьер-министром Франции назначен Жан Кастекс, говорится в заявлении Елисейского дворца.
Президент Эммануэль Макрон поручил Кастексу сформировать правительство.
Ранее Кастекс занимал должность мэра города Прад. Но с апреля 2020 года он был ответственен за вывод Франции из режима карантина, связанного с распространением пандемии коронавируса в стране.
Об отставке Эдуара Филиппа стало известно сегодня, 3 июля.