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  3 июля 2020
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Назначен новый премьер-министр Франции
Жан Кастекс. AFP 2020 / Gonzalo Fuentes/Pool
Жан Кастекс. AFP 2020 / Gonzalo Fuentes/Pool
Предыстория: Премьер-министр Франции ушел в отставку

CentralAsia (CA) -  После отставки Эдуара Филиппа новым премьер-министром Франции назначен Жан Кастекс, говорится в заявлении Елисейского дворца.

Президент Эммануэль Макрон поручил Кастексу сформировать правительство.

Ранее Кастекс занимал должность мэра города Прад. Но с апреля 2020 года он был ответственен за вывод Франции из режима карантина, связанного с распространением пандемии коронавируса в стране.

Об отставке Эдуара Филиппа стало известно сегодня, 3 июля.

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