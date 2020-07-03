Россия заинтересована в притоке мигрантов, - Путин

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин заявил, что страна заинтересована в притоке мигрантов, так как в России скоро будет не хватать рабочих рук. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия нуждается в притоке новых граждан. Совершенно очевидно, что с развитием экономики в России нам уже не хватает, а скоро будет очень заметно не хватать рабочих рук, и это становится реальным, объективным ограничителем экономического роста в стране», - сказал он.

Путин отметил, что тема миграции важна и с экономической точки зрения. «Это должна быть государственная политика, Россия заинтересована в притоке мигрантов, но в притоке тех, кто нужен стране», - заявил он, пояснив, что в целом речь идет о молодых, здоровых, образованных людях, которые либо готовы получить образование и влиться в рынок труда, либо прямо приступить к работе, имея нужный уровень квалификации.

По словам президента, в некоторых странах такая работа поставлена на высокий уровень, это нужно сделать и в России. При этом он призвал учитывать состояние рынка труда в различных регионах, развитие социальной инфраструктуры, чтобы приток мигрантов не нарушал права граждан России, чтобы не было проблем с получением образовательных услуг, с переполненностью учреждений здравоохранения.