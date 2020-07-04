Число заболевших коронавирусом в мире превысило 11 млн

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CentralAsia (CA) - Согласно статистике университета Джонса Хопкинса, на данный момент в мире зарегистрировано 11 048 509 случаев заражения коронавирусом.

Большинство зараженных приходится США. Коронавирус там выявлен у 2,7 млн человек, за США следует Бразилия — 1,5 млн, Россия — 666,9 тыс.

- Индия — 625,5 тыс.;

- Перу — 295,5 тыс.;

- Чили — 288 тыс.

По числу скончавшихся от коронавируса также лидируют США — 129,4 тыс. человек.

- Бразилия — 61,8 тыс.;

- Великобритания — 44,2 тыс.;

- Италия —34,8 тыс.