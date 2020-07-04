Умер самый старый кот в мире. Фото

Фото: freyr_of_the_wilds

CentralAsia (CA) - В Великобритании умер самый старый в мире кот Раббл, которому было 31 год.

Как пишет ВВС, Раббл всю жизнь прожил со своей хозяйкой, Мишель Херитадж, в городе Эксетер, столице графства Девоншир.

Он был подарен хозяйке в мае 1988 года на ее 20-летие. По словам 52-летней Мишель, он смог прожить такую долгую и счастливую жизнь, потому что за неимением детей она все свою любовь и заботу посвятила ему.

Вместе с Рабблом у Мишель жила еще кошка Мег, которая тоже отличалась чрезвычайным долголетием: она скончалась в 25 лет.

Специалисты говорят, что Раббл, проживший в человеческом измерении 150 лет, побил прежний рекорд долгожительства среди кошек, установленный сиамским котом из Техаса Скутером.

Скутер был занесен в Книгу рекордов Гиннеса 8 апреля 2016 года как кот, проживший 30 лет, что равнозначно 136 человеческим годам.

Считается, что дольше всех на свете из домашних кошек прожила Крим Пафф из Техаса - 38 лет, которой не стало в августе 2005 года.