[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в Китае выявили три новых случая коронавируса

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в Китае зарегистрировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них один — локальный, два — завозных, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Также за сутки выявили 4 бессимптомных носителя вируса.

Всего за время пандемии в Китае коронавирус обнаружен у 83 545 человек, из них выздоровели 78 509 пациентов, скончались 4634 человека, под медицинским наблюдением остаются 402 пациента.

print
  • В Таджикистане коронавирусом заразились еще 50 человек
  • В Казахстане подросток получил электрический ожог и черепно-мозговую травму после попытки сделать селфи
  • Число жертв коронавируса в России приблизилось к 10 тысячам


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com