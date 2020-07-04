За сутки в Китае выявили три новых случая коронавируса

CentralAsia (CA) - За последние сутки в Китае зарегистрировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них один — локальный, два — завозных, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Также за сутки выявили 4 бессимптомных носителя вируса.

Всего за время пандемии в Китае коронавирус обнаружен у 83 545 человек, из них выздоровели 78 509 пациентов, скончались 4634 человека, под медицинским наблюдением остаются 402 пациента.