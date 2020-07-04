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  4 июля 2020
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ВОЗ назвала единственное эффективное лекарство от коронавируса

CentralAsia (CA) -  Научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан заявила, что среди противовирусных препаратов обнадеживающие результаты против коронавируса на тестировании показал пока только «Ремдесивир», пишет РИА Новости.

Она отметила, что «Ремдесивир» показал себя в снижении случаев госпитализации, но не смертности.

Ранее его разработали для борьбы с лихорадкой Эбола, но он не сумел тогда доказать свою эффективность.

Позднее препарат оказался полезным при лечении инфекций SARS и MERS.
Пациентам с COVID-19, как правило, необходим пятидневный курс с использованием шести ампул лекарства общей стоимостью 2340 долларов.

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