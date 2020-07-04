В Казахстане за сутки выявили 1644 случая коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1644 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 1072 без клинических проявлений, сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
- Атырауская область - 377 / 325;
- Восточно-Казахстанская область - 152 / 81;
- город Алматы - 114 / 52;
- Алматинская область - 117 / 93;
- Мангистауская область - 114 / 105;
- Западно-Казахстанская область - 110 / 35;
- город Шымкент - 101 / 54;
- Жамбылская область - 82 / 66;
- Карагандинская область - 76 / 48;
- город Нур-Султан - 71 / 34;
- Туркестанская область - 71 / 22;
- Павлодарская область - 68 / 15;
- Костанайская область - 52 / 37;
- Акмолинская область - 42 / 39;
- Актюбинская область - 41 / 32;
- Кызылординская область - 37 / 23;
- Северо-Казахстанская область - 19 / 11.
Всего с начала пандемии в стране выявлено 45 719 заболевших.