В Казахстане за сутки выявили 1644 случая коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1644 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 1072 без клинических проявлений, сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

- Атырауская область - 377 / 325;

- Восточно-Казахстанская область - 152 / 81;

- город Алматы - 114 / 52;

- Алматинская область - 117 / 93;

- Мангистауская область - 114 / 105;

- Западно-Казахстанская область - 110 / 35;

- город Шымкент - 101 / 54;

- Жамбылская область - 82 / 66;

- Карагандинская область - 76 / 48;

- город Нур-Султан - 71 / 34;

- Туркестанская область - 71 / 22;

- Павлодарская область - 68 / 15;

- Костанайская область - 52 / 37;

- Акмолинская область - 42 / 39;

- Актюбинская область - 41 / 32;

- Кызылординская область - 37 / 23;

- Северо-Казахстанская область - 19 / 11.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 45 719 заболевших.

Коронавирус в Казахстане

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