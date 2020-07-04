В Узбекистане коронавирусом заражены еще 104 человека

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане зарегистрировано еще 104 новых случая заражения коронавирусом, в результате чего общее количество больных достигло 9500.

Из 104 новых зараженных, 36 случаев зафиксированы в карантинном центре, 35 — в Ташкенте (28 - в контакте с зараженными, 8 - среди населения), 25 — в Ташкентской области (5 - в контакте с зараженными, 20 - среди населения), 8 — в Сырдарьинской области (все водители международных грузовиков).