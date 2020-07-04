В Казахстане подросток получил электрический ожог и черепно-мозговую травму после попытки сделать селфи

CentralAsia (KZ) - В Алматинской области зарегистрирован несчастный случай, в результате которого пострадал 15-летний подросток, сообщает Департамент по чрезвычайным ситуациям региона.

Инцидент произошел вечером 1 июля в селе Чапаев Илийского района Алматинской области.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС, мальчик залез на электрический столб, находящийся на улице возле его дома, для селфи. В результате удара электрическим током он упал со столба на землю, получив при этом электрический ожог обеих верхних конечностей 1-й, 2-й, 3-й, 4-й степеней, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ссадины мягких тканей лица, туловища, ушиблено-рваные раны в области нижней губы и подбородка, перелом костей обеих предплечий, травматический шок 1-2-й степени.

Он госпитализирован в районную больницу, состояние оценивается как тяжелое.

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