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  4 июля 2020
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В Узбекистане от коронавируса скончался 29-й пациент
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  В городе Ташкент сегодня зарегистрирован один случай смерти от коронавируса, общее количество скончавшихся достигло 29, сообщает Министерство здравоохранения Узбекистана.

Скончалась 77-летняя пациентка. С 7 по 16 июня она лечилась в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи с диагнозом «ишемическая болезнь сердца, гипертония, недостаточность кровообращения, рак правой молочной железы, двусторонняя бронхопневмония и отек легких.

23 июня у нее был выявлен коронавирус, и она была госпитализирована в отделение реанимации многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии.

Пациентка страдала ишемической болезнью сердца, гипертонией и онкологическим заболеванием последние 10 лет.

Несмотря на оказанные реанимационные процедуры, женщина скончалась от острой сердечно-сосудистой и легочной недостаточности.

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