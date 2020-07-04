В Узбекистане от коронавируса скончался 29-й пациент

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CentralAsia (UZ) - В городе Ташкент сегодня зарегистрирован один случай смерти от коронавируса, общее количество скончавшихся достигло 29, сообщает Министерство здравоохранения Узбекистана.

Скончалась 77-летняя пациентка. С 7 по 16 июня она лечилась в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи с диагнозом «ишемическая болезнь сердца, гипертония, недостаточность кровообращения, рак правой молочной железы, двусторонняя бронхопневмония и отек легких.

23 июня у нее был выявлен коронавирус, и она была госпитализирована в отделение реанимации многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии.

Пациентка страдала ишемической болезнью сердца, гипертонией и онкологическим заболеванием последние 10 лет.

Несмотря на оказанные реанимационные процедуры, женщина скончалась от острой сердечно-сосудистой и легочной недостаточности.