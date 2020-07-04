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  4 июля 2020
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Фоторепортаж — В Беларуси прошел праздничный гала-концерт в честь Дня Независимости
Фото: БЕЛТА/Егор Павлющик
Фото: БЕЛТА/Егор Павлющик

CentralAsia (CA) -  Беларусь 3 июля отметила День Независимости. В честь этого праздника у стелы «Минск - город-герой» прошел праздничный гала-концерт «Беларусь бязмежная», сообщает БЕЛТА.

Праздник отмечается в день освобождения в 1944 году города Минска от немецко-фашистских захватчиков. Торжественные мероприятия и гулянья прошли в столице, областных и районных центрах, передает агентство.

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