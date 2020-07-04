Фоторепортаж — В Беларуси прошел праздничный гала-концерт в честь Дня Независимости
- Азия и мир, общество
- 12:42, 04 июля 2020
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CentralAsia (CA) - Беларусь 3 июля отметила День Независимости. В честь этого праздника у стелы «Минск - город-герой» прошел праздничный гала-концерт «Беларусь бязмежная», сообщает БЕЛТА.
Праздник отмечается в день освобождения в 1944 году города Минска от немецко-фашистских захватчиков. Торжественные мероприятия и гулянья прошли в столице, областных и районных центрах, передает агентство.