Фоторепортаж — В Беларуси прошел праздничный гала-концерт в честь Дня Независимости

Фото: БЕЛТА/Егор Павлющик

CentralAsia (CA) - Беларусь 3 июля отметила День Независимости. В честь этого праздника у стелы «Минск - город-герой» прошел праздничный гала-концерт «Беларусь бязмежная», сообщает БЕЛТА.

Праздник отмечается в день освобождения в 1944 году города Минска от немецко-фашистских захватчиков. Торжественные мероприятия и гулянья прошли в столице, областных и районных центрах, передает агентство.