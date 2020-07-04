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  4 июля 2020
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В России число зараженных коронавирусом увеличилось на 6632

CentralAsia (CA) -  В России за прошедшие сутки зарегистрировано 6632 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 4 июля сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1960 (29,6%). Таким образом, в России нарастающим итогом выявлено 674 515 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 20, 7 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 301 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 280 415 человек.

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