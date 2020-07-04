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  4 июля 2020
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От коронавируса в России скончались больше 10 тысяч человек

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрировано 168 случаев смерти от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.

Большинство случаев зафиксированы в Санкт-Петербурге – 31 и Москве – 25. Общее количество умерших достигло 10 027 человек.

Всего за время пандемии в стране коронавирус выявлен у 674 515 человек, из них вылечились 446 879 пациентов, под медицинским наблюдением остаются 280 415 человек.

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