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  4 июля 2020
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С завтрашнего дня в Казахстане вступят в силу новые карантинные ограничения (перечень)
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: Казахстан намерен ввести двухнедельный карантин в стране

CentralAsia (KZ) -  Главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова озвучила правила нового карантина. Постановление о введении ограничительных мер вступает в силу с 00:00 5 июля 2020 года.

Как сообщает Министерство здравоохранения страны, с завтрашнего дня будут приостановлены междугородние автобусные перевозки и движение общественного транспорта по городу. При этом передвижение на личном автотранспорте между регионами разрешается.

  • Запрещено проведение зрелищных и спортивных мероприятий, а также выставок, форумов, конференций, семейных и памятных мероприятий, в том числе банкетов, свадеб, юбилеев, поминок на дому. Все мероприятия с массовым скоплением людей. Запрещена деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них.
  • Запрещена деятельность развлекательных учреждений, в том числе караоке, бильярдных, компьютерных клубов, ночных клубов, боулинг центров, аттракционов, детских игровых площадок, батутов, кинотеатров. А также всех объектов культуры - театров, концертных залов, музеев и выставок. Приостановлена деятельность религиозных объектов — мечетей, церквей, соборов, синагоги.
  • Под запрет попала деятельность детских оздоровительных лагерей, детских дошкольных учреждений, детских кабинетов коррекции, образовательных центров, детских развивающих центров, кружков, курсов для детей и взрослых.
  • В период ограничительных мер не будут работать фудкорты, банкетные залы, а также СПА-центры, тренажерные залы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры, бассейны, городские общественные пляжи, открытые аквапарки, общественные бани, сауны, салоны красоты, парикмахерские, центры и салоны, оказывающие косметические и косметологические услуги, не будут оказываться услуги маникюра и педикюра. Крытые продовольственные и непродовольственные рынки тоже попали под запрет.


Непродовольственные магазины более 500 квадратных метров могут работать только на доставку.

Разрешена деятельность государственных органов и органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима. При этом не менее 80% сотрудников при штатном расписании более 30 сотрудников, по словам главного санитарного врача, должны оставаться на дистанционной форме работы.

Разрешение на работу во время карантина получили медицинские центры, но строго по записи и с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима, а также объекты туризма и организации в сфере оказания услуг по проживанию населения - гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима и заполняемостью не более 50%.

Продолжат работать аптеки, продовольственные магазины - минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты, продовольственные и непродовольственные рынки вне зданий с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. А также объекты общественного питания на открытом воздухе и в помещении с установлением в зале не более 30 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий и с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Не будет приостановлена деятельности промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом, строительных работ на открытом воздухе, сельского и рыбного хозяйства, животноводства при условии соблюдения ими усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Объекты по оказанию бесконтактных услуг населению - автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники также продолжат свою деятельность с ограничением по времени и с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Разрешена также деятельность объектов в бизнес-центрах, как услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, и букмекерских контор с ограничением по времени и с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

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