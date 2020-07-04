С завтрашнего дня в Казахстане вступят в силу новые карантинные ограничения (перечень)

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CentralAsia (KZ) - Главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова озвучила правила нового карантина. Постановление о введении ограничительных мер вступает в силу с 00:00 5 июля 2020 года.



Как сообщает Министерство здравоохранения страны, с завтрашнего дня будут приостановлены междугородние автобусные перевозки и движение общественного транспорта по городу. При этом передвижение на личном автотранспорте между регионами разрешается.

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Запрещено проведение зрелищных и спортивных мероприятий, а также выставок, форумов, конференций, семейных и памятных мероприятий, в том числе банкетов, свадеб, юбилеев, поминок на дому. Все мероприятия с массовым скоплением людей. Запрещена деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них.

Запрещена деятельность развлекательных учреждений, в том числе караоке, бильярдных, компьютерных клубов, ночных клубов, боулинг центров, аттракционов, детских игровых площадок, батутов, кинотеатров. А также всех объектов культуры - театров, концертных залов, музеев и выставок. Приостановлена деятельность религиозных объектов — мечетей, церквей, соборов, синагоги.

Под запрет попала деятельность детских оздоровительных лагерей, детских дошкольных учреждений, детских кабинетов коррекции, образовательных центров, детских развивающих центров, кружков, курсов для детей и взрослых.

В период ограничительных мер не будут работать фудкорты, банкетные залы, а также СПА-центры, тренажерные залы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры, бассейны, городские общественные пляжи, открытые аквапарки, общественные бани, сауны, салоны красоты, парикмахерские, центры и салоны, оказывающие косметические и косметологические услуги, не будут оказываться услуги маникюра и педикюра. Крытые продовольственные и непродовольственные рынки тоже попали под запрет.

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Непродовольственные магазины более 500 квадратных метров могут работать только на доставку.

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Разрешена деятельность государственных органов и органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима. При этом не менее 80% сотрудников при штатном расписании более 30 сотрудников, по словам главного санитарного врача, должны оставаться на дистанционной форме работы.

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Разрешение на работу во время карантина получили медицинские центры, но строго по записи и с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима, а также объекты туризма и организации в сфере оказания услуг по проживанию населения - гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима и заполняемостью не более 50%.

Продолжат работать аптеки, продовольственные магазины - минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты, продовольственные и непродовольственные рынки вне зданий с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. А также объекты общественного питания на открытом воздухе и в помещении с установлением в зале не более 30 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий и с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

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Не будет приостановлена деятельности промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом, строительных работ на открытом воздухе, сельского и рыбного хозяйства, животноводства при условии соблюдения ими усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

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Объекты по оказанию бесконтактных услуг населению - автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники также продолжат свою деятельность с ограничением по времени и с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Разрешена также деятельность объектов в бизнес-центрах, как услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, и букмекерских контор с ограничением по времени и с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

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