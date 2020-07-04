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  4 июля 2020
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Из Узбекистана и Казахстана на родину вернулись 776 таджикистанцев

CentralAsia (TJ) -  776 граждан Таджикистана, которые из-за закрытия границ временно находились на контрольно-пропускном пункте «Жибек Жолы» на государственной границе Казахстана с Узбекистаном, были доставлены на родину автомобильным транспортом.

Как сообщает пресс-служба МИД Таджикистана, возвращение граждан было организовано в сотрудничестве с соответствующими органами Казахстана и Узбекистана, а также Региональным представительством Международной организации миграции в Центральной Азии.

Также 2 июля 67 таджикистанцев и 3 июля около 70 граждан были возращены из Узбекистана через контрольно-пропускные пункты «Дусти» и «Фотехобод» государственной границы Таджикистана.

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