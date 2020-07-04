В Испании зафиксированы новые вспышки коронавируса

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CentralAsia (CA) - В разных районах Испании зафиксированы новые вспышки коронавируса. Причина, как считают эксперты, в недостаточном контроле властями лиц, въезжающих в страну, и беспечное поведение испанцев, пишет Deutsche Welle.



Прошло две недели после отмены в Испании чрезвычайного положения, введенного в марте и предусматривавшего жесткие карантинные меры. С 21 июня испанцы могут свободно передвигаться по стране, а ее внешние границы открыты для граждан государств-членов Евросоюза. Отмена карантина стала возможна благодаря сокращению до минимума числа заболевших COVID-19. Однако местные санитарные службы тогда же предупредили о необходимости соблюдать меры предосторожности во избежание новой вспышки пандемии.



Как выясняется после 14 дней, именно столько длится инкубационный период коронавируса, к этим советам прислушались далеко не все испанцы. Как утверждают СМИ, недостаточную бдительность проявили и власти. В итоге, за указанный период, по данным Минздрава, в стране были зафиксированы 56 новых очагов COVID-19 и вирусом были инфицированы 1249 человек.



После трех месяцев карантина, в течение которого был регламентирован даже выход из дома, испанцы вернулись к привычному образу жизни, рассказала телерадиокомпании сотрудница Мадридского центра социологических исследований (МЦСИ) Клара Торрес Крус. По ее выражению, многие стали наверстывать упущенное, то есть больше гулять, посещать магазины, кинотеатры и бары. При этом далеко не все помнят о необходимости носить в общественных местах защитную маску, перчатки, протирать руки спиртовым гелем, соблюдать социальную дистанцию.



Практически ежедневно, отметила далее социолог, сообщается о вечеринках и дискотеках, устраиваемых невзирая на запрет, о массовых тусовках городской молодежи в пригородах на пустырях с непременным распитием спиртного. Кроме того, многие уже отправились к морю и ведут себя так, как будто ничего не произошло: ни масок, ни социальной дистанции на пляжах. По опросам, проведенным МЦСИ, примерно половина испанцев считают, что пандемия им больше не грозит. Так что, «новой вспышке заболеваемости мы отчасти обязаны собственной безответственности», сказала Торрес Крус.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Испании на данный момент зарегистрировано 250,5 тыс. случаев коронавируса, скончались 28,3 тыс. пациентов.