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  4 июля 2020
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Теперь в Таджикистане за умышленное распространение инфекционных заболеваний можно сесть в тюрьму

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 4 июля подписал закон об изменениях и дополнениях, внесенных в Кодекс административного правонарушения и Уголовный кодекс Республики Таджикистан, которые направлены на предотвращение распространения коронавируса и улучшение здоровья народа, а для лиц, нарушающих санитарно-гигиенические и противоэпидемические правила, в том числе требования карантинных ограничительных мер, предусмотрено уголовное наказание.

Как сообщает «Ховар», речь идет об ужесточении наказаний за нарушение санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм и нарушение правил борьбы с эпидемиями, которые могут привести к гибели людей.

Теперь за умышленное распространение инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса, можно будет сесть в тюрьму, а за публикацию ложной информации через СМИ о пандемии — получить штраф.

Коронавирус в Таджикистане
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