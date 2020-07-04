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  4 июля 2020
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В Узбекистане от коронавируса скончался еще один пациент

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте от коронавируса скончался 65-летний мужчина, общее число жертв коронавируса в Узбекистане достигло 30 человек.

Пациент 1 июля поступил в отделение интенсивной терапии городской клинической больницы №1 в критическом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Он получил повторный инсульт. Пациент несмотря на процедуры быстрой реанимации, умер от тромбоэмболии легочной артерии, острой дыхательной недостаточности и сердечной недостаточности.

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