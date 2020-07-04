В Казахстане от коронавируса выздоровели более 15,5 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане сегодня из больниц выписаны еще 152 пациента с коронавирусом после полного выздоровления, сообщает Министерство здравоохранения.

Таким образом, всего в стране выписаны 15 556 человек.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан – 3160;

- Алматы – 2281;

- Карагандинская область – 1513;

- Атырауская область – 1451;

- Западно-Казахстанская область – 1105;

- Кызылординская область – 912;

- Шымкент – 713;

- Алматинская область – 610;

- Актюбинская область – 553;

- Жамбылская область – 552;

- Павлодарская область – 455;

- Северо-Казахстанская область – 452;

- Мангистауская область – 429;

- Туркестанская область – 408;

- Костанайская область – 330;

- Восточно-Казахстанская область – 328;

- Акмолинская область – 304.

Коронавирус в Казахстане

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