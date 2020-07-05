В Монголии всего 37 человек лечатся от коронавируса, остальные полностью выздоровели

CentralAsia (MNG) -

В 4 июня в стране один монгол и 3 иностранные граждане выздоровели и выписаны из больницы.

В 4 июня в стране один монгол и 3 иностранные граждане выздоровели и выписаны из больницы.

В этот день в стране было проведено 557 теста на коронавирус, и все результаты оказались отрицательными.

В этот день в стране было проведено 557 теста на коронавирус, и все результаты оказались отрицательными.