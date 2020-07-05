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  5 июля 2020
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В Монголии всего 37 человек лечатся от коронавируса, остальные полностью выздоровели

CentralAsia (MNG) -  

В 4 июня в стране один монгол и 3 иностранные граждане выздоровели и выписаны из больницы.

В этот день в стране было проведено 557 теста на коронавирус, и все результаты оказались отрицательными.

54-летная женщина, которая прибывшая из Нур-султана и международные водители грузовика, прибывшие из России и Белоруси через КПП Алтанбулаг, прошли лечение в течение 15 дней и сегодня были выписаны, общее число выздоровевших достигло 183. И в настоящее время 37 пациентов с диагнозом коронавируса лечатся стационарно в НИЦИЗ.
Коронавирус в Монголии
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