На утро 5 июля в Казахстане выявили 1452 новых случая коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1452 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 924 без клинических проявлений. Об этом 5 июля сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
- Атырауская область - 342 / 253;
- Восточно-Казахстанская область - 149 / 98;
- Западно-Казахстанская область - 147 / 107;
- Алматинская область - 122 / 97;
- Туркестанская область - 83 / 44;
- город Нур-Султан -81 / 43;
- город Шымкент - 76 / 41;
- Карагандинская область - 73 / 42;
- город Алматы - 72 / 14;
- Жамбылская область - 56 / 35;
- Павлодарская область - 52 / 15;
- Мангистауская область - 44 / 36;
- Актюбинская область - 36 / 21;
- Костанайская область - 36 / 30;
- Акмолинская область - 34 / 25;
- Кызылординская область - 30 / 13;
- Северо-Казахстанская область - 19 / 10.
Таким образом, всего в стране выявлен 47 171 заболевший коронавирусом.