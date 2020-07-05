На утро 5 июля в Казахстане выявили 1452 новых случая коронавируса

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CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1452 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 924 без клинических проявлений. Об этом 5 июля сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

- Атырауская область - 342 / 253;

- Восточно-Казахстанская область - 149 / 98;

- Западно-Казахстанская область - 147 / 107;

- Алматинская область - 122 / 97;

- Туркестанская область - 83 / 44;

- город Нур-Султан -81 / 43;

- город Шымкент - 76 / 41;

- Карагандинская область - 73 / 42;

- город Алматы - 72 / 14;

- Жамбылская область - 56 / 35;

- Павлодарская область - 52 / 15;

- Мангистауская область - 44 / 36;

- Актюбинская область - 36 / 21;

- Костанайская область - 36 / 30;

- Акмолинская область - 34 / 25;

- Кызылординская область - 30 / 13;

- Северо-Казахстанская область - 19 / 10.



Таким образом, всего в стране выявлен 47 171 заболевший коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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