ВОЗ остановила испытания трех препаратов против коронавируса

CentralAsia (CA) - По рекомендации Международного руководящего комитета Тестов солидарности ВОЗ остановила испытания гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира для лечения коронавирусной инфекции Covid-19, сообщает РИА Новости.

Ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и ритонавир в различных комбинациях, в том числе с интерфероном, участвовали в первых Тестах солидарности, которые ВОЗ проводит с марта.



В испытаниях приняло участие более 4,5 тысячи пациентов. По итогам четырех месяцев эксперты ВОЗ заявили, что эффективным из всех тестируемых лекарств оказался только ремдесивир.