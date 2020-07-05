В Узбекистане количество зараженных коронавирусом превысило 9,7 тысяч

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 23:00 4 июля в Узбекистане зарегистрировано 97 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество больных достигло 9708.



Из 97 новых случаев 6 выявлены среди граждан, находящихся в карантинном центре, 58 — в городе Ташкенте (из них 27 среди контактировавших с инфицированными и взятых на карантин, 31 среди населения), 26 — в Ташкентской области (из них 10 среди контактировавших с инфицированными и взятых на карантин, 16 среди населения), 6 — в Наваинской области и 1 — в Кашкадарьинской области среди контактировавших с инфицированными и взятых на карантин.



В настоящее время в стране от коронавируса выздоровели 6425 (66%) человек, скончался 31 пациент.



