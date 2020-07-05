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  5 июля 2020
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Зафиксирован новый мировой антирекорд по приросту зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки общее количество случаев заражения коронавирусом в мире возросло на 212 326, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Таким образом, зафиксирован новый мировой антирекорд по приросту больных. До этого самое большое количество зараженных за сутки было зарегистрировано 28 июня (189 тыс.).

Большинство случаев зарегистрировано в США, Бразилии и Индии. На данный момент коронавирус выявлен у 11,2 млн человек, скончались более 530 тыс. человек.

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