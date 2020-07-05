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  5 июля 2020
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Только в Ташкенте за сутки коронавирусом заразились более 100 человек

CentralAsia (UZ) -  За минувшие сутки в Узбекистане было зарегистрировано 312 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 162 были выявлены в карантинных учреждениях, 142 среди населения (в том числе 105 в Ташкенте, 36 - в Ташкентской области, 1 - в Бухарской области) и 8 среди международных водителей грузовиков.

Из 3252 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 15 находятся в критическом состоянии, а 9 - в крайне тяжелом.

В настоящее время 42 659 человек находятся под медицинским наблюдением в домашнем карантине и 24 310 в стационарном карантине.

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