Только в Ташкенте за сутки коронавирусом заразились более 100 человек

CentralAsia (UZ) - За минувшие сутки в Узбекистане было зарегистрировано 312 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 162 были выявлены в карантинных учреждениях, 142 среди населения (в том числе 105 в Ташкенте, 36 - в Ташкентской области, 1 - в Бухарской области) и 8 среди международных водителей грузовиков.



Из 3252 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 15 находятся в критическом состоянии, а 9 - в крайне тяжелом.



В настоящее время 42 659 человек находятся под медицинским наблюдением в домашнем карантине и 24 310 в стационарном карантине.