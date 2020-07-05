[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За ночь в Узбекистане коронавирус выявили у 121 человека

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане за ночь зарегистрирован 121 новый случай заражения коронавирусом, общее число больных составило 9829 человек.

106 новых случаев было зарегистрировано среди граждан в Карантинном центре, 7 — в Ташкенте (4 из них были в контакте с зараженными, 3 - среди населения), 7 — в Ташкентской области (4 из них в контакте с пациентами с коронавирусом, 3 - среди населения) и 1 водитель международных грузовых автомобилей в Сырдарьинской области.

print
  • Только в Ташкенте за сутки коронавирусом заразились более 100 человек
  • В Узбекистане коронавирусом заражены еще 104 человека
  • В Казахстане от коронавируса выздоровели более 15,5 тыс. человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com