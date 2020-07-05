За ночь в Узбекистане коронавирус выявили у 121 человека

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане за ночь зарегистрирован 121 новый случай заражения коронавирусом, общее число больных составило 9829 человек.



106 новых случаев было зарегистрировано среди граждан в Карантинном центре, 7 — в Ташкенте (4 из них были в контакте с зараженными, 3 - среди населения), 7 — в Ташкентской области (4 из них в контакте с пациентами с коронавирусом, 3 - среди населения) и 1 водитель международных грузовых автомобилей в Сырдарьинской области.